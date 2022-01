Business news: Renault, nel 2021 calo vendite del 4,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 Renault ha registrato un calo delle vendite pari al 4,5 per cento su base annua, con 2,7 milioni di vetture. Lo ha reso noto il gruppo, sottolineando tra le cause la penuria di semiconduttori. Renault ha venduto il 30 per cento dei veicoli elettrici e ibridi in Europa, a eccezione delle utilitarie, mentre nel 2020 il dato si attestava al 17 per cento. L'obiettivo è quello di arrivare per il 2030 al 100 per cento. (Frp)