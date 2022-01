Business news: Polonia, antitrust sanziona Santander Consumer Bank per 9,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia l’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori (Uokik) ha sanzionato Santander Consumer Bank per oltre 44 milioni di zloty (9,7 milioni di euro). Lo ha reso noto l’autorità antitrust polacca. La decisione è stata presa per la violazione degli interessi economici collettivi dei consumatori attraverso pratiche relative ai prestiti dell’istituto, per esempio l’accollo di servizi assicurativi aggiuntivi, e dei relativi costi, sull’ammontare totale dei prestiti. La sanzione non è definitiva. (Vap)