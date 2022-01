Business news: Imprese, Vivendi acquisisce 8,5 per cento di Progresif Media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi ha acquisito l'8,5 per cento di Progressif Media, società specializzata nella comunicazione digitale. In un comunicato si legge che il gruppo francese ha acquisito la partecipazione detenuta dalla fondazione cristiana ZeWatchers, che al termine dell'operazione manterrà il 30 per cento di Progressif Media. "Vivendi continua i suoi investimenti per costruire a livello mondiale un gruppo di contenuti, di media e di comunicazione", ha fatto sapere il gruppo. (Frp)