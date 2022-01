Business news: Ocse, tasso di disoccupazione al 5,5 per cento annuo a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nell’area Ocse è sceso al 5,5 per cento annuo a novembre 2021. Lo si legge nel relativo comunicato stampa dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). A ottobre 2021 il dato era al 5,7 per cento e quello di novembre prosegue una tendenza al ribasso che va avanti da sette mesi consecutivi. Il tasso di disoccupazione dell’area resta comunque dello 0,2 per cento superiore rispetto al livello pre pandemia di coronavirus del febbraio 2020. Il numero assoluto dei disoccupati nell’area Ocse ha raggiunto i 36,9 milioni, ovvero ancora 1,5 milioni in più rispetto a prima della pandemia. Per quanto riguarda gli uomini, il tasso di disoccupazione è sceso dal 5,5 di ottobre al 5,3 per cento, mentre per le donne è passato dal 5,9 al 5,8 per cento. Tra i giovani di età compresa tra 15 e 24 anni è calato dall’11,9 all’11,8 per cento. Anche l’eurozona ha osservato una riduzione del tasso di disoccupazione dal 7,3 di ottobre al 7,2 per cento a novembre. Il calo maggiore è stato registrato in Austria (dal 5,7 al 5,3 per cento), Lituania (dal 6,5 al 6 per cento) e Spagna (dal 14,4 al 14,1 per cento). E’ invece cresciuto in Lettonia (7,3 per cento; +0,3 per cento rispetto a ottobre). (Frp)