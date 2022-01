Business news: Bosch e Volkswagen progettano cooperazione per batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bosch e Volkswagen progettano una cooperazione per la realizzazione di fabbriche di batterie . A tal fine, i due gruppi hanno firmato una dichiarazione d'intenti sulla costruzione di sistemi di produzione di batterie integrati. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è “sostenere i produttori di celle e sistemi di batterie con l'avvio e la manutenzione in loco”. Entro la fine del 2022, 40 sviluppatori per ciascuna azienda esamineranno la fattibilità del progetto e prepareranno la fondazione di una joint venture. Bosch e Volkswagen intendono essere “in prima linea nell'equipaggiamento delle fabbriche di celle di batterie in termini di costi e tecnologia”. Come nota “Handelsblatt”, sono le società asiatiche che finora hanno dominato tale mercato. Ora, per i due conglomerati tedeschi, “non si tratta solo di equipaggiare gli stabilimenti” do Volkswagen, ma anche quelli di “altri produttori di automobili e batterie”. (Geb)