Business news: Regno Unito, inflazione al 5,4 per cento a dicembre, dato più alto degli ultimi 30 anni

- L’inflazione in Regno Unito si è attestata al 5,4 per cento a dicembre, il tasso più elevato degli ultimi trent’anni. Secondo quanto riferisce l’Ufficio di statistica nazionale (Ons), l’indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,3 per cento rispetto a novembre, quando il dato era pari al 5,1 per cento. Il tasso continua a essere ben al di sopra dell'obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca d'Inghilterra. I dati dell'Ons pubblicati hanno mostrato che gli aumenti salariali medi non riescono a tenere il passo con l'aumento del costo della vita: la retribuzione regolare, al netto dei bonus e dell'inflazione, infatti, a novembre è scesa dell'1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. (Rel)