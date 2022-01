Argentina-Messico: Fernandez ringrazia Lopez Obrador per sostegno a negoziato con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha ringraziato questo venerdì il suo omologo del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, per la dichiarazione di forte sostegno nel difficile negoziato per la ristrutturazione del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi). "Ringrazio il presidente del Messico per la sua ferma decisione a favore dell'Argentina con l'Fmi", ha scritto Fernandez in un messaggio sul suo profilo Twitter. La pubblicazione è accompagnata da un frammento video della conferenza stampa quotidiana del presidente messicano dove Amlo afferma che "l'Fmi deve assumere le sue responsabilità per il prestito eccessivo" concesso nel 2018, e che "non imponga adesso condizioni che impoveriranno ulteriormente il popolo argentino". "Come afferma Lopez Obrador è necessario che l'Fmi agisca con onestà ed etica e non esiga al popolo argentino ulteriori sforzi ai molti che sta facendo", ha concluso Fernandez. (segue) (Abu)