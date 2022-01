Business news: Scozia, governo assegna diritti su fondali marini per costruire parchi eolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scozia ha assegnato i diritti sui fondali marini per costruire parchi eolici in grado di fornire 25 gigawatt di energia elettrica. I progetti nel settore, come riporta il quotidiano "Financial Times", saranno sviluppati nei prossimi 10 anni. I permessi danno la possibilità agli sviluppatori di accedere a specifiche aree dei fondali sulle coste scozzesi che dovranno essere oggetto di valutazione prima di cominciare i lavori. "Si tratta di un gigantesco passo avanti per l'utilizzo del vento nel Regno Unito" ha commentato l'associazione ambientalista Greenpeace. Al momento, il Paese ha all'attivo parchi eolici per un totale 10 gigawatt ma il primo ministro britannico Boris Johnson ha posto l'obiettivo di quadruplicare la capacità a 40 gigawatt entro il 2030. (Rel)