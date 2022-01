Business news: Spagna, principali imprese costruzione partecipano a gara caserma Guardia civil a Cambados

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto per la costruzione della nuova caserma della Guardia Civil a Cambados (Pontevedra), in Galizia, da 6,2 milioni di euro indetta dallo Stato spagnolo ha suscitato l'interesse di 26 aziende di costruzione, tra le quali: Dragados, Acciona, Ferrovial e Puentes y Calzadas. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Faro de Vigo", il periodo di esecuzione dei lavori è di un anno e tre mesi in vista dell'inaugurazione stimata nel 2024. Il Consiglio d'amministrazione della Società di infrastrutture e dotazioni penitenziarie e di sicurezza dello Stato (Siepe) si è riunito per aprire le buste tecniche ed economiche delle imprese e l'offerta più bassa è stata di 5,8 milioni di euro. Ora, i tecnici dovranno valutare tutte le offerte per determinare quale di esse è la migliore. (Spm)