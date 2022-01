Business news: Spagna, a novembre debito pubblico aumentato di 4,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre il debito pubblico spagnolo è aumentato di 4,5 miliardi di euro rispetto al mese precedente, una crescita dello 0,3 per cento, che porta il totale a 1.426 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati resi noti dalla Banca di Spagna. Rispetto al novembre dello scorso anno, il debito pubblico è aumentato di 113,6 miliardi di euro (+8,7 per cento) a causa della crisi del Covid-19 che ha incrementato le spese per finanziare le misure di sostegno all'economia. L'obiettivo del governo è che il debito pubblico chiuda l'anno al 119,5 per cento del Pil. (Spm)