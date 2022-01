Business news: Germania, esportazioni di armi per 9,35 miliardi di euro nel 2021, massimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato nel 2021 esportazioni di armi per 9,35 miliardi di euro, segnando il massimo storico, con un incremento del 61 per cento su base annua. Sul totale, 9,04 miliardi di euro sono riconducibili al precedente esecutivo, mentre 309 milioni di euro a quello insediatosi l'8 dicembre scorso. È quanto si apprende dai dati preliminari del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. Il precedente massimo per le licenze di esportazione di armi risale al 2019, pari a 8,015 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'Egitto si conferma tra i principali clienti dell'industria degli armamenti tedesca, con acquisti per 4,34 miliardi di euro. La questione è particolarmente controversa in Germania, dove in molti accusano il governo del Cairo per le violazioni dei diritti umani e per il coinvolgimento nelle guerre in Libia e Yemen. (Geb)