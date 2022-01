Business news: Repubblica Ceca, produzione auto perde il 4,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di automobili nella Repubblica Ceca nel 2021 è calata del 4,1 per cento. Lo ha reso noto l’Associazione dell’industria automobilistica ceca (Autosap). Il totale dei veicoli prodotti l’anno scorso è di 1,1 milioni, che confrontato con la produzione del 2019 equivale a un calo di quasi il 23 per cento. “Stimiamo che nel 2021 non siano state prodotte fino a 300 mila automobili a causa della crisi” ingenerata dalla mancanza di chip, ha spiegato il direttore dell’associazione, Zdenek Petzl, precisando che la diminuzione maggiore si concentra nel terzo trimestre, ovvero quando la carenza di semiconduttori ha fatto maggiormente sentire le proprie conseguenze. “Nel 2022 potremmo tornare alla crescita, anche se la situazione della fornitura dei chip e di altre componenti resta incerta”, ha spiegato Petzl. (Vap)