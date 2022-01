Brasile: governo include CoronaVac in piano immunizzaione bambini e adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha annunciato l'inclusione del vaccino anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica cinese SinoVac, CoronaVac, nel Piano nazionale per l'operatività della vaccinazione (Pnov) anche per bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni. La disposizione arriva dopo che l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha approvato l'uso del vaccino per questa fascia di età della popolazione. Il ministero ha avviato trattative con l'Istituto di ricerca scientifica legato al governo dello stato di San Paolo, Butantan, responsabile della produzione del vaccino in Brasile, per l'acquisizione delle dosi. Il segretario esecutivo del ministero, Rodrigo Cruz, ha affermato che il ministero ha chiesto al Butantan le quantità di vaccino disponibile per un possibile acquisto. L'istituto dal canto suo ha messo a disposizione 7 milioni di dosi, specificando di poter espandere la produzione oltre questa cifra qualora fosse necessario.(Brb)