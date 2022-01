Argentina-Messico: Fernandez ringrazia Lopez Obrador per sostegno a negoziato con Fmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha ribadito giovedì che l'attuale calendario per la restituzione del credito Sba "non permette il proseguimento dei piani sociali" di sostegno alle categorie più deboli. Lo ha dichiarato giovedì il portavoce della Presidenza, Gabriela Cerruti, in una conferenza stampa sottolineando che Buenos Aires continuerà ad ogni modo a pagare le attuali scadenze fintanto non verrà raggiunto un accordo su un nuovo cronogramma. L'attuale schema di pagamenti prevede a gennaio un esborso di 780 milioni di dollari, prima tranche di un totale di oltre 19 miliardi dollari di pagamenti fissati solo per il 2020. Cerruti aveva tuttavia smentito che nel recente incontro a Washington tra il ministro degli Esteri argentino e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il rappresentante del governo di Joe Biden avesse chiesto all'Argentina un programma di tagli alla spesa. (segue) (Abu)