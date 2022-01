Cile: mercati accolgono con favore nuovo governo di Boric (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli Esteri andrà la socialista indipendente Antonia Urrejola, avvocato ed esperta in promozione dei diritti umani. Nel 2017 Urrejola è entrata a far parte della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) divenendone presidente al termine del mandato, nel 2021. La futura titolare della diplomazia cilena è stata dal 2006 al 2015 assistente del senatore cileno José Miguel Insulza durante i suoi due mandati alla guida dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Alla Salute va la medico pediatra Maria Begona Yarza, con una esperienza decennale in gestione di strutture sanitarie pubbliche. (segue) (Abu)