Cile: mercati accolgono con favore nuovo governo di Boric (6)

- Confermata come da previsioni anche la presenza nel governo del coordinatore della campagna elettorale, Giorgio Jackson, che andrà alla Segreteria generale della Presidenza, e della comunista Camilla Vallejo, che va alla Segreteria generale di Governo, una figura equiparabile a quello di alto portavoce. Al ministero del Lavoro va invece Jeannette Jara, ex sottosegretaria del ministero della Previdenza sociale sotto il governo dell'ex presidente Michelle Bachelet. Al ministero dell'Economia va Nicolas Grau, di Ad e amico personale di Boric. Grau è tra gli autori del programma economico presentato da Boric in campagna elettorale. (segue) (Abu)