Cile: mercati accolgono con favore nuovo governo di Boric (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso tenuto al termine dell'annuncio Boric ha descritto il gabinetto non solo come "un governo con maggioranza di donne", ma anche "intergenerazionale" e "con pluralità politica". Il presidente eletto ha illustrato inoltre quali saranno le principali urgenze sulle quali dovrà concentrarsi il governo a partire dal suo insediamento così come le riforme che si propone portare avanti in linea con la piattaforma programmatica elettorale. In primo luogo, ha affermato il presidente eletto, "bisognerà affrontare la situazione sanitaria". Su questo punto Boric ha riconosciuto "l'ottima campagna di vaccinazione" portata avanti dall'attuale esecutivo di Sebastian Pinera e la necessità di continuare su quella strada. Sul fronte economico il nuovo governo mira a "consolidare la crescita dell'economia senza riprodurre le attuali disuguaglianze". "Il mondo ci guarda e noi con orgoglio dobbiamo fare in modo che questo processo egualitario arrivi in porto", ha detto Boric. (segue) (Abu)