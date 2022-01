Usa: “Politico”, Trump voleva disporre il sequestro delle macchine elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contenuto del dossier, spiega la stampa Usa, proverebbe quanto Trump e i suoi stretti consiglieri fossero disposti a spingersi oltre per mantenere il controllo della Casa Bianca. Stando alla bozza, il segretario alla Difesa sarebbe stato tenuto ad effettuare una valutazione delle macchine per il voto “entro e non oltre 60 giorni dall'inizio delle operazioni”. Questo, secondo la valutazione di “Politico”, avrebbe provocato una situazione di tensione che sarebbe durata ben oltre il passaggio di consegne e l’insediamento del democratico Joe Biden alla Casa Bianca. “Politico” sottolinea inoltre che al momento in cui la bozza di ordinanza era stata redatta, 16 dicembre 2020, l'idea di sequestrare le macchine per il voto negli Stati chiave era stata fortemente promossa da Sidney Powell, legale che all'epoca lavorava nello staff di Trump. (segue) (Nys)