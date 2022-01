Business news: Horta-Osorio lascia presidenza Cda di Credit Suisse, al suo posto Axel Lehmann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di amministrazione di Credit Suisse, Antonio Horta-Osorio, ha rassegnato le dimissioni in seguito alle indiscrezioni secondo cui non avrebbe rispettato dei periodi di quarantena legati al Covid-19. Al suo posto subentra Axel Lehmann, ex presidente di Ubs, come riferisce un comunicato diffuso nella notte dall’istituto di credito elvetico: “Credit Suisse rende noto che il Cda ha designato come presidente con effetto immediato Axel Lehmann” che “prende il posto di Antonio Horta-Osorio, il quale ha rassegnato le dimissioni dopo un’indagine del Cda”. “Mi dispiace che alcune delle mie azioni personali abbiano causato difficoltà alla banca e abbiano influenzato la mia capacità di rappresentarla internamente ed esternamente”, afferma Horta-Osorio, che detiene la doppia cittadinanza portoghese e britannica, citato nella nota. “Sono quindi giunto alla conclusione che le mie dimissioni in questo momento sono nel migliore interesse della banca e dei suoi azionisti. Auguro ai miei colleghi di Credit Suisse tutto il meglio per il futuro”, ha aggiunto l’ex presidente del Cda. (Geb)