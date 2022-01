Business news: Repubblica Ceca, prezzi alla produzione industriale cresciuti del 7,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale nella Repubblica Ceca l’anno scorso sono cresciuti del 7,1 per cento anno su anno, un primato dal 1995. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Tutti i prezzi sono cresciuti, da quelli della produzione agricola (+6,9 per cento) a quelli del settore delle costruzioni (+5,1 per cento). Solamente nel mese di dicembre, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 13,2 per cento, rallentando leggermente rispetto a novembre (+13,5 per cento). (Vap)