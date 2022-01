Italia-Costa Rica: Sereni presiede prima sessione Meccanismo dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La vice ministra degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, ha presieduto oggi, a San José, insieme alla vice ministra degli Esteri Adriana Bolaños Argueda, la prima sessione del Meccanismo di dialogo politico Italia-Costa Rica. Lo riferisce la Farnesina in una nota. La riunione - preceduta, nella giornata di ieri, da un colloquio della Vice Ministra Sereni con il Vice Ministro degli Esteri Christian Guillermet-Fernandez – si è svolta in un’atmosfera di grande cordialità, a conferma degli eccellenti rapporti esistenti tra Roma e San José. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati numerosi temi bilaterali, regionali e globali ricompresi nella agenda delle consultazioni. Una enfasi particolare è stata posta sulla collaborazione in campo economico-imprenditoriale e sulla opportunità di un suo incremento, anche nell’ottica di favorire una ripresa post-pandemica sostenibile e inclusiva. (segue) (Com)