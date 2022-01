Italia-Costa Rica: Sereni presiede prima sessione Meccanismo dialogo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comune l'auspicio d'un celere completamento dell’iter di ratifica dell’Accordo di Associazione Unione Europea – America Centrale, che, una volta entrato in vigore, schiuderà ulteriori opportunità di dialogo e di collaborazione tra i Paesi europei e i Paesi centroamericani. Particolare attenzione è stata inoltre riservata dalle Vice Ministre Sereni e Bolaños Argueda alle questioni attinenti la cooperazione nella regione del Centro America e dei Caraibi, nonché le sfide poste dal contrasto al cambiamento climatico e dalle connesse necessità di finanziamento degli interventi necessari. Forte convergenza in merito alla necessità di unire gli sforzi su scala internazionale per offrire risposte efficaci e durevoli, in linea con gli impegni assunti lo scorso anno, in occasione del Vertice G20, della COP26 e della X Conferenza Italia – America Latina e Caraibi. (Com)