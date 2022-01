Quirinale: Bindi, spero che Pd e M5s convergano su Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Vedo incertezze da parte del Partito democratico e del Movimento 5 stelle: il mio auspicio è che convergano" per la corsa al Colle "sul presidente Draghi perché se è una risorsa meglio che lo sia al Quirinale per 7 anni che per 12 mesi scarsi a palazzo Chigi". Lo ha affermato l'ex presidente del Partito democratico, Rosy Bindi, nel corso di "8 e mezzo" su La7. A livello politico, ha poi aggiunto, "dovrebbe restare questa maggioranza: come elegge Draghi al Quirinale trova un punto di incontro per proseguire azione di governo. Se non c'è una convergenza seria sul Presidente della Repubblica non è detto che regga il governo, non è detto che regga nemmeno Draghi".(Rin)