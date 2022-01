Campidoglio: Celli, da lunedì riprende aula in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riprenderanno lunedì 24 gennaio, dalle 10 alle 19, i lavori dell'Assemblea capitolina sul Bilancio. È quanto ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di questa sera". Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "La seduta lunedì si svolgerà di nuovo in Campidoglio - aggiunge - dopo la seduta di oggi online in seguito al nuovo caso di positività che ha richiesto la sanificazione straordinaria dell'Aula Giulio Cesare, e saranno osservate sempre le regole stabilite per la sicurezza di tutti, ovvero l'esibizione di un tampone negativo. I lavori proseguiranno a oltranza nella giornata di martedì 25 a partire dalle 10, per accordo unanime dei Capigruppo. L'Assemblea continua il suo lavoro per concludere l'iter di approvazione di uno strumento indispensabile alla programmazione degli interventi per la città".(Com)