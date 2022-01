Quirinale: Bindi, Casini non è profilo internazionale di cui abbiamo bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Casini non è il profilo internazionale di cui credo l'Italia abbia bisogno in questo momento". Lo ha affermato l'ex presidente del Partito democratico, Rosy Bindi, rispondendo ad "8 e mezzo" su La7 sul profilo dell'ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini, per il Quirinale. Casini che "ha fatto un lungo percorso dalla Democrazia cristiana all'essere eletto con i voti del mio partito. Sono quei percorsi - ha chiarito - che possono unire ma anche dividere. Quando uno fa dei percorsi così contorti, quando uno prima è del centro destra e poi viene eletto con i voti del centro sinistra, ecco, non è detto che il percorso unisca".(Rin)