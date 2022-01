Onu: Guterres, necessaria azione senza precedenti per arginare crisi globali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delle Nazioni Unite, che è stato tra i promotori del movimento globale per l'azione per il clima, ha ribadito la sua preoccupazione per il fatto che il pianeta sia "lontano dai binari" per raggiungere gli obiettivi minimi per ridurre il riscaldamento globale. "Quest'anno, abbiamo bisogno di una valanga di azione", ha detto. "Tutte le economie sviluppate e in via di sviluppo che emettono grandi emissioni devono fare molto di più, molto più velocemente, per cambiare i calcoli e ridurre le emissioni, tenendo conto di responsabilità comuni ma differenziate". Secondo Guterres, tali azioni includono l'eliminazione graduale dell'uso del carbone e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili, incluso l'investimento di 5.000 miliardi di dollari all'anno in infrastrutture rinnovabili entro il 2030, con i Paesi ricchi che dovranno aumentare i loro impegni finanziari per le misure di adattamento nelle nazioni più povere. Il segretario generale dell’Onu ha affermato che pandemia, sistema finanziario globale e la crisi climatica amplificano i problemi sociali. Nel suo discorso, Guterres ha anche chiesto una migliore gestione delle tecnologie digitali, compresi "quadri normativi solidi”, invitando inoltre a collegare a internet quasi 3 miliardi di persone che non hanno accesso alla rete. (segue) (Nys)