Onu: Guterres, necessaria azione senza precedenti per arginare crisi globali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guterres ha inoltre affermato che la prevenzione dei conflitti è al centro della sua agenda. "Mi impegno a non risparmiare sforzi per mobilitare la comunità internazionale e intensificare la nostra spinta per la pace", ha dichiarato il segretario generale dell’Onu citando le crisi in corso in Afghanistan, Etiopia, Myanmar e Mali. "Le divisioni geopolitiche devono essere gestite per evitare il caos in tutto il mondo", ha esortato Guterres. "Dobbiamo massimizzare le aree di cooperazione, stabilendo meccanismi solidi per evitare l'escalation", ha aggiunto. Secondo Guterres, le Nazioni Unite hanno bisogno di un Consiglio di sicurezza più unito per affrontare le questioni della pace e della sicurezza internazionale, nonché del sostegno finanziario e morale di tutti i 193 Stati membri. "Ora non è il momento di elencare e denunciare semplicemente le sfide", ha ammesso. "Ora è il momento di agire", ha concluso. (Nys)