Brasile: governo stanzia 68 milioni di euro per ristrutturare strade colpite dalle piogge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di dicembre, il governo federale aveva già stanziato altri rilasciato 200 milioni di real (32,5 milioni di euro) per il recupero delle autostrade principalmente a Bahia e Minas Gerais. Secondo il ministro delle Infrastrutture, Tarcísio Freitas, il governo ha già stilato la lista delle strade danneggiate dalle piogge e dalle inondazioni verificatesi nelle ultime settimane. "Abbiamo già mappato tutte le situazioni, abbiamo già firmato contratti per risolvere la maggior parte di queste situazioni. E quelli che non abbiamo ancora stipulato sono in fase finale. Alcuni problemi sono più semplici da risolvere e ci vorranno circa 48 ore, ma altri sono più complessi e possono richiedere alcune settimane", ha affermato il ministro. (Brb)