Usa: Covid, giudice Texas blocca obbligo vaccinale per dipendenti federali

- Un giudice statunitense del Texas ha inferto una battuta d'arresto all'obbligo vaccinale anti-Covid per i dipendenti federali voluto dall'amministrazione del presidente Joe Biden. Lo riferisce la stampa Usa, precisando che la sentenza segna l'ultimo duro colpo per il presidente Biden, i cui sforzi per aumentare i tassi di vaccinazione negli Stati Uniti attraverso regole radicali relative alla sicurezza sul lavoro sono stati ripetutamente ostacolati nei tribunali. Il giudice Jeffrey Brown, incaricato dall'ex presidente Donald Trump, ha scritto in una sentenza di 20 pagine che l'ordine esecutivo di Biden "equivale a un obbligo presidenziale secondo cui tutti i dipendenti federali acconsentono alla vaccinazione contro Covid-19 o perdono il lavoro". Questo nonostante il fatto che "l'autorità del presidente non è così ampia". Rispondendo a domanda circa la sentenza texana. la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha osservato che un "notevole" 98 per cento dei lavoratori federali è già vaccinato contro il Covid-19.(Nys)