Usa: “Politico”, Trump voleva disporre il sequestro delle macchine elettorali (3)

- Il Pentagono avrebbe potuto dunque sequestrare gli strumenti elettronici, in parte responsabili dei brogli elettorali secondo Trump, sulla scorta dei poteri di emergenza federali. L’autore del documento cita inoltre Dominion Voting Systems, fornitore leader di macchine per il voto diventato obiettivo delle affermazioni di Trump e della sua squadra circa i brogli. Nei mesi successivi alle elezioni, Dominion ha citato in giudizio diversi soggetti che avevano accusato l’azienda di frode elettorale e addirittura di operare per conto di interessi stranieri. "I sistemi di voto di Dominion sono posseduti o fortemente controllati e influenzati da agenti, paesi e interessi stranieri", si legge nella bozza. (Nys)