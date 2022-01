Honduras: fronda nella coalizione di governo, pugni e calci all'inaugurazione del parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xiomara Castro è stata ufficialmente dichiarata presidente eletta dell'Honduras, dopo che lo scorso 20 dicembre il Consiglio nazionale elettorale (Cne) ha reso noti i risultati definitivi delle elezioni tenute il 28 novembre. La leader del partito di sinistra Libertad y Refundacion (Libre) ha vinto con una differenza di 476.533 voti rispetto allo sfidante Nasry Asfura, esponente del Partito nazionale (Pn), la forza del presidente uscente, Juan Orlando Hernandez. "Grazie. 1.716.793 onduregni, certificati dal Cne con il 100 per cento dei voti scrutinati, si sono affidati a me, per cambiare questa dittatura in una democrazia diretta e partecipata. Niente più corruzione! Stiamo già lavorando", ha scritto Castro in un messaggio affidato al suo account Twitter. (segue) (Mec)