Usa-Ucraina: Blinken riferisce a omologo Kuleba esito colloqui con alleati e funzionari Russia

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinke, ha sostenuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba, aggiornandolo sull'esito dei colloqui avuti nel corso della missione in Europa, disegnata sulla pressione militare della Federazione Russa sui confini dell'Ucraina. Il segretario di Stato, si legge in una nota del portavoce Ned Price, ha riportato a Kuleba l'esito degli incontri "con gli alleati e con funzionari russi a Berlino e Ginevra, sottolineando che qualsiasi nuova incursione russa troverà una risposta rapida, severa e unitaria da parte degli Usa e degli alleati". Blinken ha quindi "riaffermato il fermo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina", sottolineando che non possono esistere decisioni che riguardano l'Ucraina senza che Kiev sia coinvolta. (Nys)