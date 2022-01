Quirinale: Bindi, Berlusconi prenda atto che non ha possibilità, sta bloccando Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io auspico vivamente che il presidente Berlusconi prenda atto che non ci sono possibilità sul suo futuro al Quirinale e che la sua candidatura ne sta bloccando una che possa avere il consenso del parlamento". Così l'ex presidente del Partito democratico, Rosy Bindi, nel corso di "8 e mezzo" su La7. "Non so che farà, ma dobbiamo essere vigilanti perché il personaggio ci ha abituato a delle sorprese. Io pensavo - ha aggiunto - che non osasse nemmeno candidarsi al Quirinale. Ma so bene che se si intestardisce su una battaglia è difficile convincerlo a tornare indietro".(Rin)