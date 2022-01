Viabilità: Milano Tangenziali, chiusure notturne per la A51 Tangenziale Est tra il 24 gennaio e il 28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Tangenziali Spa comunica che per lavori di manutenzione giunti, verranno effettuate le seguenti chiusure sulla A51 Tangenziale Est nel corso della prossima settimana. Nella notte tra lunedì 24 gennaio e martedì 25, verrà chiuso al traffico lo svincolo in entrata da C.A.M.M., sulla carreggiata sud, in direzione A1-Bologna. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per C.A.M.M. dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Milano-Mecenate. Per lavori di manutenzione manufatti, nella notte tra giovedì 27 gennaio e venerdì 28, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita da ss11 Cascina Gobba-Treviglio, da carreggiata nord, in direzione Venezia-Usmate. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Milano-via Palmanova. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da ss11 Cascina Gobba-Treviglio per la carreggiata sud, in direzione A1-Bologna. Nell’ambito delle medesime lavorazioni verrà chiuso altresì al traffico il ramo di svincolo in entrata da Milano-via Palmanova per la carreggiata nord, in direzione Venezia-Usmate. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento sul medesimo complesso di svincolo. (Com)