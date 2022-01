© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un tempo per ogni cosa. Ma una cosa alla volta. La Regione che offre supporto e collaborazione è la stessa che chiede le dimissioni di un mio assessore? Se l’aiuto è questo, anche no. Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo alle dichiarazioni degli esponenti leghisti di Milano che chiedono le dimissioni dell'assessore alla sicurezza Marco Granelli. (Com)