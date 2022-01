Onu: Guterres, necessaria azione senza precedenti per arginare crisi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato oggi che il mondo sta affrontando una serie di crisi che richiedono un’azione globale urgente e unita. In un lungo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui ha esposto il suo programma per il 2022, Guterres ha dichiarato: “Voglio iniziare l'anno lanciando cinque allarmi: su Covid-19, finanza globale, azione per il clima, illegalità nel cyberspazio, pace e sicurezza". In merito alla pandemia di Covid-19, Guterres ha affermato che la comunità internazionale deve entrare in "modalità di emergenza", in particolare aumentando le vaccinazioni globali. "I produttori di tutto il mondo stanno ora producendo 1,5 miliardi di dosi al mese", ha osservato. "Ma la distribuzione è scandalosamente disuguale e dobbiamo convertire i vaccini in vaccinazioni ovunque", ha aggiunto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la scorsa settimana che il 90 per cento dei paesi non ha raggiunto l'obiettivo di vaccinare il 40 per cento della popolazione entro la fine del 2021. Nella sola Africa, circa un miliardo di persone non ha ancora ricevuto una singola dose di vaccino. (segue) (Nys)