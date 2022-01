Brasile: governo stanzia 68 milioni di euro per ristrutturare strade colpite dalle piogge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile (nell'esercizio temporaneo delle funzioni di presidente), Hamilton Mourao, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoria) che stanzia un credito straordinario da 418 milioni di real (68 milioni di euro) in favore del ministero delle Infrastrutture. I fondi saranno utilizzati per ristrutturare le strade colpite dalle alluvioni delle ultime settimane che hanno creato danni in 14 stati. Oltre a Bahia e Minas Gerais, che sono stati i territori più colpiti dalle piogge, saranno beneficiati anche Acre, Amazzonia, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondonia, San Paolo e Tocantins. (segue) (Brb)