Usa: sparatoria in un liceo del Maryland, ferito uno studente

- Uno studente statunitense è rimasto ferito a seguito di una sparatoria alla Magruder High School nella contea di Montgomery, nel Maryland. Lo riferisce l'emittente "Nbc News", precisando che lo studente è stato trovato colpito a colpi di arma da fuoco e gravemente ferito in un bagno. Il giovane è stato portato in ospedale in gravi condizioni, ha detto Sheira Goff, portavoce della polizia della contea di Montgomery. Un sospetto è attualmente in custodia per quanto accaduto. La polizia stava inizialmente vagliando la possibilità che la ferita dello studente fosse stata autoinflitta, salvo poi confermare che lo studente era stato colpito da colpi di arma da fuoco da qualcun altro. (Nys)