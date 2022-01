Campidoglio: Baglio-Tempesta (Pd), prosegue lavoro serio su bilancio, non inseguiamo polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Prosegue il nostro lavoro per dare alla città risorse e strumenti utili al suo rilancio. Ci stiamo occupando del Bilancio e dei documenti di programmazione economica senza sosta dal primo giorno del nostro insediamento. In tempi record, grazie al lavoro della Giunta e di numerose Commissioni, abbiamo indicato elementi per noi prioritari al rilancio della città". Così in una nota la capogruppo del Partito democratico Valeria Baglio e la presidente della Commissione Bilancio Giulia Tempesta. "Quello del bilancio è un lavoro complesso che richiede serietà e impegno, cosa che stiamo facendo nell’interesse di tutti i cittadini. Stupisce che le opposizioni usino espressioni come “ostaggio dell’aula”, invece di lavorare e collaborare attivamente per dare alla città la stabilità che merita. Se qualcuno vuole sottrarsi o ne è già stanco, si assuma la responsabilità di spiegarlo alle romane e ai romani. Le polemiche e gli avvertimenti li lasciamo alle opposizioni. Noi siamo al lavoro per Roma", concludono.(Com)