Milano: Cecchetti (Lega), Sala non vada ad intaccare rapporti con Regione Lombardia per sue mancanze

- Siamo preoccupati che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per cancellare le proprie totali mancanze e i propri fallimenti, sull'ordine pubblico, cerchi di buttare la palla in tribuna, andando a intaccare e minare i rapporti istituzionali tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, in una nota. "La dialettica politica è una cosa, la leale collaborazione tra amministratori locali è un'altra. È assurdo e folle affermare, come ha fatto il sindaco, che 'non esisterà più una collaborazione con la Regione', in riferimento alle critiche mosse dal commissario della Lega a Milano ad un suo assessore comunale dopo le violenze e i crimini avvenuti nelle ultime settimane in città", spiega Cecchetti. "E comunque sono i milanesi a essere disgustati, per restare nei termini utilizzati da Sala, per quanto sta succedendo a Milano, per la fallimentare gestione della sicurezza da parte della Giunta Sala, ma soprattutto sono disgustate e inorridite le vittime dei crimini subiti a Milano in queste ultime settimane", conclude l'onorevole. (Com)