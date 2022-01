Energia: Spada (Assolombarda), misure per contrasto aumenti sono insufficienti su medio-lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il testo disponibile al momento in merito alle misure per contrastare l’emergenza energetica a nostro avviso presenta criticità rilevanti nel medio-lungo periodo". Lo dichiara in una nota Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda evidenziando che"se guardiamo l’immediato, valutiamo certamente positivo l’azzeramento degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione perché coinvolge tutte le imprese". "Certamente negativo, invece - prosegue Spada - il fatto che si tratti di misure relative esclusivamente al breve periodo e all’energia elettrica, senza dunque interventi sul gas che è la componente energetica che ha subito il rincaro più elevato e che rappresenta un vettore energetico ancora importante per il nostro Paese e sul quale riteniamo fondamentale, per esempio, aumentare la capacità di estrazione dei giacimenti nazionali passando dagli attuali quattro Mld di metri cubi per anno a otto". "Purtroppo, molte delle nostre proposte, sviluppate secondo una logica strutturale con impatti sul breve ma anche sul medio-lungo periodo, non sono state prese in considerazione”, conclude Spada.(Com)