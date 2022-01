Honduras: fronda nella coalizione di governo, pugni e calci all'inaugurazione del parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indizi di una possibile fronda all'interno del partito di maggioranza erano emersi già la notte precedente, quando i venti deputati ribelli non si erano presentati ad una riunione convocata dalla presidente Castro proprio per chiedere il loro sostegno alla candidatura di Redondo. "L'assenza dei 20 deputati è la premessa di un tradimento controrivoluzionario al partito e al popolo che ha sconfitto la narco-dittatura e che vuole imporre un piano della elite corrotta legata all'ex presidente Hernandez", aveva dichiarato la stessa Castro, giovedì notte. L'ex presidente Manuel Zelaya, coordinatore del partito Libre, ha annunciato successivamente l'espulsione dei venti deputati ribelli e annunciato che non verrà riconosciuta la nomina di Jorge Calix alla presidenza dell'Assemblea. (segue) (Mec)