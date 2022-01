Milano: Sardone (Lega), assessore Granelli inadeguato, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindaco Sala chi osa criticare l'incapacità del suo assessore Granelli pregiudica qualsiasi tipo di collaborazione istituzionale. Sono francamente imbarazzanti queste prese di posizione: la Lega ribadisce con forza, dagli assessori ai militanti, che l'inadeguato assessore Granelli dovrebbe dimettersi. Lo comunica in una nota Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega. Deve fare un passo indietro - spiega Sardone - per l'incredibile comunicazione sui suoi social nella notte di capodanno, per il silenzio nei giorni successivi, per le mancate scuse e per l'incapacità sempre più evidente, qualsiasi incarico ricopra. Il Sindaco vada a dire alle ragazze violentate che il suo assessore e la giunta hanno lavorato bene. Vediamo se ha il coraggio". "Milano è quotidianamente sulle prime pagine per i fatti di cronaca, ormai ci sono violenze ed episodi gravi ovunque, nel disinteresse di Palazzo Marino. Sala prenda atto della situazione, facendo fare un passo indietro al suo assessore", termina il consigliere leghista. (Com)