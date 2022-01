Francia: Covid, approvato farmaco Paxlovid di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Alta autorità della Salute (Has) ha autorizzato il farmaco Paxlovid sviluppato da Pfizer come trattamento contro il coronavirus. Lo riferiscono i media francesi. Le prime dosi dovrebbero arrivare in Francia tra alcuni giorni. La Has ha "autorizzato l'accesso precoce al trattamento Paxlovid del laboratorio Pfizer per gli adulti colpiti dal Covid-19 che non necessitano di ossigenoterapia e a rischio elevato di evoluzione verso una forma grave della malattia", ha fatto sapere l'autorità sanitaria.(Frp)