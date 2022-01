Viabilità: Milano Tangenziali, chiusure per la A50 Tangenziale Ovest nel corso della prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Tangenziali Spa comunica che per lavori di manutenzione giunti, verrò chiuso, nella notte tra il 26 gennaio e il 27, il ramo di svincolo in uscita per Settimo Milanese, da carreggiata nord, direzione A8-Laghi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo Milanese anche per la carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo. Nella mattina di sabato 29 gennaio per lavori di ispezione dei manufatti, verranno chiusi l’area di servizio Assago Ovest, dalla sola carreggiata sud, direzione A1-Bologna; e la carreggiata nord, in direzione A8-Laghi. Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente area di servizio Muggiano Ovest o la successiva area di servizio San Giuliano Ovest, presenti sulla carreggiata nord, o quella Rozzano Est o la successiva area di servizio Muggiano Est, in direzione sud. Per lavori di potatura e taglio alberi, nella giornata del 30 gennaio, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo Milanese/Milano-San Siro, da carreggiata sud, in direzione A1–Bologna. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cusago / Milano–Baggio per la successiva uscita da carreggiata nord. Chiuso anche il ramo di svincolo in entrata da Milano-San Siro per la carreggiata nord, in direzione A8-Laghi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo, con entrata da Settimo Milanese. (Com)