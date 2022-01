Tim: Dal Moro (Pd), buon lavoro a Labriola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri a Tim che finalmente ritrova un amministratore delegato per una guida unica e chiara al vertice dell'azienda e felicitazioni a Pietro Labriola per il gravoso e prestigioso incarico cui auguro buon lavoro”. Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico Gianni Dal Moro. "Tim rappresenta non solo la principale azienda di telecomunicazioni nel Paese ma soprattutto quella in cui l'interesse nazionale e strategico ha un valore irrinunciabile", conclude. (Com)