Onu: Guterres, necessaria azione senza precedenti per arginare crisi globali (2)

- Nel suo discorso, Guterres ha esortato i Paesi e i produttori del vaccino a dare la priorità alla fornitura di Covax, la coalizione globale per la distribuzione dei vaccini, che rifornisce i Paesi in via di sviluppo. Finora Covax ha erogato un miliardo di dosi in tutto il mondo. Guterres ha espresso parole forti per il sistema finanziario internazionale, che secondo lui ha un disperato bisogno di una riforma globale. "Diciamo le cose come stanno: il sistema finanziario globale è moralmente in bancarotta", ha affermato Guterres, osservando che il sistema “favorisce i ricchi e punisce i poveri”. Secondo Guterres il sistema finanziario ha particolarmente fallito nei Paesi in via di sviluppo in una delle sue funzioni principali: garantire stabilità e sostenere le economie attraverso shock finanziari, come quelli causati dalla pandemia. "Se non interveniamo ora, l'inflazione record, l'impennata dei prezzi dell'energia e i tassi di interesse esorbitanti potrebbero portare a frequenti insolvenze del debito nel 2022, con terribili conseguenze per i più poveri e vulnerabili", ha avvertito. "La divergenza tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo sta diventando sistemica: una ricetta per l'instabilità, la crisi e la migrazione forzata". (segue) (Nys)