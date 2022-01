Fulci: Amendola, ci lascia maestro della diplomazia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “Un galantuomo, un servitore dello Stato e un maestro per numerose generazioni di diplomatici italiani: così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola esprime il suo cordoglio per la morte dell’ambasciatore Francesco Paolo Fulci. "Fulci ci lascia a 91 anni e con lui se ne va un pezzo di storia. Eccellenza della diplomazia italiana, possedeva uno stile sempre caratterizzato da determinatezza, spirito di squadra e un patriottismo praticato nella promozione quotidiana degli interessi del nostro Paese nel mondo", ha affermato Amendola in una nota. "Storico il suo impegno durante il mandato negli anni ‘90 alle Nazioni Unite dove ha saputo porre l’Italia al centro dei negoziati per la riforma del Consiglio di Sicurezza. Si è battuto con coraggio per la promozione e il rispetto dei diritti umani. Il suo esempio continuerà a illuminarci la strada”, ha concluso il sottosegretario. (Res)