Omicidio Willy: Vincenzi (Pd), la Regione Lazio non dimentica il giovane ucciso a Colleferro

24 luglio 2021

- "Non dimentichiamo il coraggio di Willy Monteiro Duarte, il giovane residente a Paliano e ucciso a Colleferro nel settembre 2020 dopo essere intervenuto in difesa di un amico in pericolo. La Regione Lazio ha messo in campo diverse iniziative per ricordarlo e per tenere viva la sua memoria: lo stanziamento di 400 mila euro in favore del Comune di Colleferro per riqualificare il giardino Angelo Vassallo e l'istituzione del 'Premio Willy Monteiro Duarte', rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio (Com)