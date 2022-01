Pnrr: Carpano (CC), maggioranza rischia spaccatura con richiesta fondi per impianti rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza a Roma, secondo il consigliere della lista Civica Calenda, Francesco Carpano, "si esplica la prima spaccatura della maggioranza e all’interno del Partito democratico" perchè "il consigliere Bonessio del gruppo Europa verde, in una seduta della commissione Ambiente, ha fatto sapere di essere contrario alla realizzazione di due impianti di trattamento dei rifiuti per i quali il sindaco Gualtieri ha meritoriamente chiesto l’accesso ai fondi Pnrr tramite Ama". In una nota Carpano spiega: "Si tratta di due biodigestori anaerobici, impianti che trasformano l’organico in biometano, e che permetteranno a Roma di non dover più spedire i suoi scarti organici fino a Pordenone, come avveniva fino a poco tempo fa. La posizione di Bonessio è ideologica - sottolinea Carpano -, solo perché i biodigestori producono biogas, un combustibile invece prezioso per la transizione ecologica. Inoltre, la maggioranza guidata dal Partito democratico del XV Municipio, territorio dove dovrà essere realizzato uno dei due impianti, ha votato un atto contrario alla localizzazione dello stesso nelle aree municipali, in pieno stile Nimby. Ma Roma - conclude Carpano - non può andare avanti a no". (Com)